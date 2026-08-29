Las obras de mantenimiento en la autovía do Morrazo obligan a habilitar desvíos a partir de septiembre

Los conductores de la comarca de Vigo tendrán que modificar sus itinerarios a partir del 1 de septiembre. Las obras de mantenimiento de los viaductos de la AG-46 (Autovía do Morrazo) obligarán a habilitar desvíos de tráfico.

Como informa Europa Press, se trata de actuaciones de mejora en los viaductos de A Moura, A Fraga y A Mó. Por tanto, la circulación tendrá que hacerse por la calzada del sentido contrario, donde habrá un carril por cada sentido.

Los trabajos comenzarán en el viaducto de A Mó, donde los vehículos serán desviados a la calzada izquierda entre los puntos kilométricos 5+800 y 7+000. Una vez superada la zona de obra, el tráfico volverá a incorporarse a la calzada derecha.

Debido a estos cambios, la salida 7 de la autovía (Meira) permanecerá cerrada para los vehículos que circulen en sentido Cangas. Como itinerario alternativo, deberán continuar hasta la salida 9 (PO-313) y hacer allí un cambio de sentido para regresar a la AG-46 en sentido Rande y tomar la salida 7.

Durante las próximas semanas se llevarán a cabo los correspondientes desvíos, según se vaya actuando en cada uno de los tres viaductos.

Esta intervención en la Autovía do Morrazo es una de las 17 actuaciones planificadas este año en el marco del plan específico de la Xunta para inspecciones y conservación de viaductos y puentes, dotado con 13 millones de euros hasta 2029.