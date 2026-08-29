Hallan el cuerpo sin vida del vecino de 76 años desaparecido en Moaña (Pontevedra)

Malas noticias en Moaña (Pontevedra). El vecino de Meira, de 76 años, desaparecido desde el pasado jueves ha sido hallado sin vida este sábado.

Tal y como ha actualizado el propio Concello de Moaña en la red social Facebook, ha aparecido el cuerpo sin vida de Alfonso Santos Pereira. Había desaparecido el pasado jueves con su vehículo.

Según ha ampliado la policía local, recibieron un aviso alrededor de las 8:15 horas de un particular que había visto el coche del fallecido, en las proximidades del Pazo de Rosal. Ahora, se ha abierto una investigación para determinar las causas del fallecimiento.

Con todo, según informa Europa Press, el Gobierno local ha trasladado su pesar a la familia y amigos del fallecido y ha agradecido la colaboración ciudadana en la búsqueda y difusión del mensaje.