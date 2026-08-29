Desarticulado en Vigo un punto de 'cocinado' de droga: un detenido y 30 gramos de heroína intervenida

La Policía Nacional ha desarticulado en Vigo un punto de venta y 'cocinado' de droga en el entorno de la calle Aragón. Durante el operativo, se detuvo a una persona por un presunto delito de tráfico de estupefacientes, así como se incautó heroína, cocaína, hachís y mil euros en efectivo.

Según fuentes policiales, la intervención se llevó a cabo en torno a las 12:00 horas de este jueves 27 de agosto. Entonces, los investigadores ejecutaron la entrada y registro del inmueble, previa autorización judicial.

Durante el registro efectuado con el apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Comisaría de Vigo-Redondela, se localizaron diversas cantidades de droga distribuidas en varios puntos de la vivienda, así como material destinado a su manipulación y preparación.

En concreto, se incautaron 30 gramos de heroína, 42 gramos de hachís, 2 gramos de cocaína, 1.000 euros en efectivo y útiles empleados para el cocinado. Entre ellos: recipientes, instrumentos de calentamiento, elementos para el corte y otros objetos utilizados habitualmente para la elaboración de dosis.

La actuación culminó con la detención de una persona por un presunto delito de tráfico de drogas, que fue trasladada a dependencias policiales para la práctica de las diligencias oportunas. El detenido ha pasado a disposición judicial en la mañana del viernes. La investigación continúa abierta.