Caballero vuelve a cargar contra la Xunta por la gestión del agua: "No hace nada, solo confía en que llueva"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha cargado de nuevo contra la Xunta de Galicia, a la que acusa de no invertir en mejorar el abastecimiento de agua en la comarca. De esta forma, ha respondido este sábado a la conselleira Ángeles Vázquez, quien afirmó que el recurso estaba garantizado hasta final de año.

"La Xunta no garantiza nada, la Xunta solo garantiza si llueve. Si no llueve, no garantiza nada, porque no hizo ninguna inversión para mejorar el abastecimiento", ha aseverado el regidor olívico en un audio distribuido este sábado a los medios de comunicación.

Caballero ha recalcado que es su gobierno quien "garantiza cuatro meses y medio de agua". "Es el Concello de Vigo quien hizo la potabilizadora nueva y que permite mes y medio más de utilización del agua de la presa de Eiras", ha afirmado.

El alcalde ha detallado que la nueva potabilizadora permite reducir el nivel de hierro del agua, lo que permite dar agua a la ciudadanía hasta el mes de enero. "Y la Xunta de Galicia no pagó ni un céntimo", ha incidido, así como ha recordado que este recurso se distribuye a Cangas, Moaña, Redondela y Mos.

Por otro lado, ha defendido que es Vigo quien garantiza el agua a Baiona. Así, ha respondido a las palabras de la conselleira, que afirmó que el recurso "no es patrimonio exclusivo de ningún alcalde" y que la ciudad "no le hace ningún favor a Baiona" al darle agua.

"Le cedemos agua nosotros. Sin Vigo no se puede abastecer a Baiona", ha abundado, antes de volver a repetir que fue Vigo la que reparó la filtración en el tubo submarino que lleva el agua potable a Moaña (y de ahí a Cangas).

Caballero ha vuelto a reclamar la construcción de una nueva presa en Oitavén, "acordada ya con el Gobierno de España". "Es un grave problema que la Xunta tendría que resolver. Y dice que sí, quizás, para el año 2070", ha criticado el regidor socialista.