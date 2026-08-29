Alfonso Santos Pereira, vecino de Meira (Moaña), desaparecido

Alfonso Santos Pereira, vecino de Meira (Moaña), desaparecido Concello de Moaña

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Buscan a un vecino de 76 años desaparecido desde este jueves en Moaña (Pontevedra)

La última vez que fue visto llevaba un pantalón vaquero azul, un jersey azul y una camisa de cuadros

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Conmoción en Moaña (Pontevedra). El Concello ha alertado de la desaparición de Alfonso Santos Pereira, vecino del barrio Isamil, en Meira. El hombre de 76 años se encuentra en paradero desconocido desde este pasado jueves.

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Tal y como han trasladado en un comunicado publicado en Facebook y recogido por Europa Press, el hombre, vecino de la parroquia de Meira, se encuentra desaparecido desde la mañana del jueves.

La última vez que fue visto llevaba un pantalón vaquero azul, un jersey azul y una camisa de cuadros. El hombre se marchó de casa en su coche, un Renault Clio de color rojo y matrícula 0789KRS.

El Gobierno local ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar a Alfonso Santos, al igual que los cuerpos y fuerzas de seguridad que participan en su búsqueda.