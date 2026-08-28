Vigo destinará más de 1,7 millones a renovar los campos de fútbol de A Madroa y Samil. Concello de Vigo

El Concello de Vigo invertirá 1.713.002 euros en la mejora de los campos municipales de fútbol de A Madroa y Samil.

La Xunta de Goberno Local ha aprobado la licitación de la reforma integral de la grada del campo principal de A Madroa, con un presupuesto de 724.637 euros, y de las obras de mejora del campo de Samil, por 796.993 euros.

A esta última actuación se suman otros 191.372 euros para renovar los cierres del complejo polideportivo.

En A Madroa, los trabajos tendrán un plazo de ejecución de cuatro meses e incluirán la sustitución completa de la cubierta, la rehabilitación de la estructura, la impermeabilización del edificio y una reorganización de los espacios interiores para crear dos vestuarios simétricos, una zona administrativa y dos aseos adaptados.

También se instalará un ascensor que conectará el edificio con la grada mediante una pasarela de hormigón. Abel Caballero destacó que se trata de "una reforma importantísima en la grada del campo central de A Madroa".

También con un plazo de cuatro meses, la actuación en Samil permitirá sustituir el terreno de juego por césped artificial de última generación, renovar las redes de pluviales y saneamiento y cambiar todo el sistema de iluminación.

El proyecto contempla además un sistema para almacenar y reutilizar el agua de lluvia en el riego y un nuevo cierre destinado a solucionar el problema de hundimiento del muro hacia el río Lagares.

Sumadas las obras del campo y la renovación de cierres y mallas del complejo, la inversión municipal en Samil se acerca al millón de euros, dentro de un plan con el que el Concello pretende modernizar ambas instalaciones deportivas.