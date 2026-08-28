Vigo compra dos nuevas viviendas para destinarlas a alquiler social por 316.000 euros

El Concello de Vigo ampliará su parque público de vivienda con la compra de dos nuevos pisos destinados al alquiler social, una operación que supondrá una inversión conjunta de 316.000 euros. Según anunció el alcalde, Abel Caballero, la adquisición será aprobada por la Xerencia de Urbanismo.

Las dos viviendas cuentan con superficies de 74 y 73 metros cuadrados, respectivamente. Una de ellas dispone de dos dormitorios y la otra de tres habitaciones.

La operación forma parte del programa municipal de compra de vivienda, al que el Concello está destinando 2,5 millones de euros.

Antes de incorporarse a la oferta municipal, los inmuebles necesitarán, en palabras de Caballero, "alguna pequeña reparación".

Una vez ejecutados estos trabajos, pasarán a formar parte del parque público de alquiler social de Vigo, con el objetivo de aumentar la disponibilidad de vivienda municipal para las personas que la necesiten.