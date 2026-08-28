Sigue la "guerra del agua": Xunta y Caballero cruzan acusaciones por Eiras, las pérdidas y la deuda de Vigo

La disputa entre la Xunta de Galicia y el Concello de Vigo por la gestión del agua sumó este viernes un nuevo capítulo.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, respondió a Abel Caballero que el agua "no es patrimonio exclusivo de un alcalde" y defendió que Vigo no hace "ningún favor" a otros municipios del entorno, ya que estos pagan tanto por el agua como por su tratamiento. El alcalde replicó que es precisamente Vigo quien está resolviendo problemas de abastecimiento en concellos como Baiona, Moaña o Redondela.

Vázquez insistió en que las competencias de abastecimiento son municipales y acusó a Caballero de preferir "el teatro del enfrentamiento". Según explicó, el Plan da Seca contempla que Baiona pueda conectarse al sistema de Nigrán, abastecido desde Zamáns, pero negó que haya sido necesario realizar un trasvase desde Eiras. "Abel Caballero no tiene la exclusividad de uso del agua de Eiras ni de Zamáns", recalcó.

El alcalde vigués respondió con dureza y aseguró que la conselleira "no se entera" de los problemas de abastecimiento existentes. Caballero defendió que Vigo está teniendo que intervenir para resolver dificultades en las conducciones y volvió a reclamar una solución estructural ante los episodios de sequía. "En Vigo hay agua. El problema es que no hay agua embalsada para soportar estas sequías", afirmó.

Pérdidas de la red de abastecimiento y deuda

Otro de los principales puntos de choque está en las pérdidas de la red. La Xunta sostiene que los propios informes municipales sitúan las fugas por encima del 20% y reprocha al Concello que no haya reducido ese porcentaje, mientras Caballero lo niega y asegura que las pérdidas reales son del 6,3%, una cifra que, según sostiene, se encuentra entre las más bajas de Galicia y España.

También continúa el enfrentamiento por los cerca de 6 millones de euros que, según la Xunta, Vigo adeuda a Augas de Galicia por el canon. Vázquez aseguró que las resoluciones judiciales dictadas hasta ahora han sido favorables a la Administración autonómica. Caballero, por su parte, mantiene que el cobro sigue recurrido y pendiente de una resolución del Tribunal Supremo, por lo que considera que "en tanto no lo digan los tribunales, la deuda es cero".

El regidor volvió finalmente a exigir la construcción de un segundo embalse aguas arriba de Eiras, en el río Oitavén, y criticó que la Xunta sitúe una solución a largo plazo en el horizonte de 2070.

Desde el Gobierno gallego, además, defienden avanzar hacia una gestión supramunicipal del agua mediante una mancomunidad y recuerdan que la manipulación de las válvulas de Eiras corresponde al Concello, al que responsabilizan de no comunicar a tiempo su deterioro antes de una actuación de emergencia de 2,27 millones de euros.