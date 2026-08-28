Investigado un vigués por estafar 2.000 euros en el alquiler de una vivienda

La CiberComandancia de la Guardia Civil investiga a un hombre de Vigo por estafar 2.000 euros a una vecina de Elche en el alquiler de una vivienda. El sospechoso habría creado una falsa inmobiliaria para llevar a cabo el delito.

Según ha relatado el Instituto Armado, la víctima localizó el anuncio de una vivienda en una plataforma inmobiliaria. La mujer contactó con el presunto propietario por correo electrónico y este le explicó que había retirado el anuncio por el alto número de solicitudes recibidas.

En este contexto, el hombre redirigió a la víctima a otra página web bajo la excusa de gestionar directamente el alquiler e indicó que no se podía visitar el inmueble porque él se encontraba en el extranjero.

Para ganar la confianza de la víctima, el hombre afirmó que viajaría a España con el fin de entregarle las llaves, que le enviaría previamente el contrato de alquiler, así como una copia de su billete de avión.

Finalmente, la víctima fue convencida para que realizase un pago de 2.000 euros —correspondiente al primer mes de alquiler y dos meses de fianza—, pero el supuesto propietario alegó que se había producido un error durante la operación al introducirse incorrectamente un dígito.

De esta forma, intentó que la víctima efectuase nuevamente el pago y aseguró que ya se encontraba en España. La mujer se negó a realizar un segundo pago y le propuso al hombre verse personalmente para visitar la vivienda y, ante esto, el supuesto arrendador dejó de contestar sus mensajes.

Denuncia a través de Internet

Como informa Europa Press, la denuncia fue presentada a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil y recibida por la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED).

Tras recibirla, se iniciaron las actuaciones de investigación en el marco de la operación 'Flvtium'. Se analizaron las comunicaciones mantenidas entre la víctima y el supuesto arrendador, así como la información relacionada con el pago efectuado.

El análisis de la información obtenida permitió identificar al presunto responsable, un vecino de Vigo y determinar la operativa empleada para dar salida al dinero procedente de la actividad delictiva, lo que permitió esclarecer igualmente un delito de blanqueo de capitales.

Los agentes identificaron al presunto autor, que fue investigado por delitos de estafa y de blanqueo de capitales. Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial de Vigo.