Intervenidos más de 2.500 kilos de sardina en el puerto de Cangas (Pontevedra) por varias irregularidades

Efectivos del Seprona de la Guardia Civil de Pontevedra, en colaboración con agentes del Servizo de Gardacostas de Galicia, han intervenido 2.551 kilos de sardina en el puerto de Aldán, en Cangas.

La mercancía estaba distribuida en 190 cajas y fue localizada durante una inspección realizada en la madrugada de este miércoles.

Según ha informado la Guardia Civil, la actuación se enmarca en los controles destinados a garantizar el cumplimiento de la normativa sobre pesca, desembarque y comercialización de productos pesqueros.

Durante la inspección, los agentes comprobaron varias irregularidades: el sistema de geolocalización AIS se encontraba apagado, la descarga se había realizado en un puerto no autorizado y la mercancía carecía de la documentación preceptiva.

Ante estos hechos, los efectivos procedieron a intervenir las 190 cajas de sardina, que posteriormente fueron trasladadas al puerto de Vigo. Los 2.551 kilos de pescado fueron finalmente destinados a distintas asociaciones benéficas.

La actuación concluyó con la formulación de las correspondientes denuncias administrativas tanto al armador del buque como a la empresa receptora de la mercancía.