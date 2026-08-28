Contaminación microbiológica: A Guarda (Pontevedra) prohíbe el baño en la playa de O Muiño

Nueva playa cerrada por contaminación microbiológica en el litoral de Pontevedra. El Concello de A Guarda ha prohibido el baño en la playa de O Muíño hasta que la calidad del agua vuelva a cumplir con los parámetros sanitarios.

Así lo ha decidido la corporación local tras recibir una comunicación de la Consellería de Sanidade, en la que se indica la presencia de contaminación microbiológica que supera los límites establecidos para autorizar el baño.

Ante esta situación, el ente municipal ha procedido a la prohibición del baño en esta playa, medida que está en vigor desde este viernes 28 de agosto hasta nuevo aviso. El objetivo es garantizar la seguridad y la salud de las personas usuarias.

La restricción se mantendrá hasta que se conozcan los resultados del contraanálisis y se confirme que la calidad del agua vuelve a situarse dentro de los parámetros permitidos por la normativa vigente.

El Concello de A Guarda ha asegurado que informará de la evolución de esta situación y comunicará el levantamiento de la prohibición tan pronto como la Consellería de Sanidade confirme que la calidad del agua es apta para el baño.