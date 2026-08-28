Alertan de que el PAC de Cangas (Pontevedra) funciona con tres médicos sin la especialidad correspondiente

La Unión Local do Morrazo de la CIG ha alertado este jueves que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) funciona con tres facultativos sin la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, que les permitiría prestar asistencia médica directa en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas.

La CIG ha explicado que el problema no es la contratación de este personal ni duda de su profesionalidad. Sin embargo, considera que no están desarrollando tareas de apoyo a otros profesionales sanitarias, sino que asumen directamente la atención médica sin la especialidad correspondiente.

La organización sindical recuerda que una ley aprobada en pandemia permitió la incorporación de personal médico sin especialidad, contratado como "personal técnico de salud", para desarrollar "funciones de apoyo en atención primaria".

Los tres facultativos están realizando valoraciones clínicas, diagnósticos, tratamientos, prescripciones y decisiones sobre derivaciones hospitalarias, entre otras tareas que el sindicato considera que no pueden ser consideradas simplemente funciones de apoyo.

La CIG ha recordado, además, que la formación especializada en Medicina Familiar y Comunitaria comprende cuatro años de residencia e incluye la adquisición progresiva de competencias, también en situaciones urgentes y patologías agudas.

"A falta de especialistas non pode converter unha excepción en norma", ha señalado la CIG, que considera que la ciudadanía tiene derecho a que la asistencia sea prestada por profesionales con la formación especializada correspondiente a las funciones que desempeñan.