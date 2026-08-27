Vigo prepara 4,4 millones de euros para su plan extraordinario de asfaltado

El Concello de Vigo prepara un nuevo plan extraordinario de asfaltado. La Xunta do Goberno aprobará este viernes la actuación, que supondrá una inversión de 4.368.000 de euros para reformar un total de 95 calles.

Así lo ha informado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación. "El inicio de las obras va a ser después del verano, aproximadamente en el mes de septiembre", ha avanzado este jueves.

El plazo de ejecución de las obras será de cuatro meses. En total, el Concello habrá asfaltado un total de 373 calles. "Y las seguiremos haciendo, vamos a actuar hasta una inversión total de más de 26 millones de euros", ha asegurado.

Inversión en comedor social

Por otro lado, el alcalde ha anunciado el convenio de colaboración con la Asociación La Sal de la Tierra, un comedor social al que han asignado 40.000 euros. El acuerdo se prolongará durante los próximos cuatro años.

En este sentido, Caballero ha subrayado que el Concello dedica a los comedores sociales de la ciudad "prácticamente medio millón de euros". A este importe hay que sumar el "millón de euros" que se dedica al albergue.