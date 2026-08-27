Vigo pone fecha al inicio de la construcción de las nuevas rampas de Gran Vía

El Concello de Vigo ultima los detalles para comenzar la construcción de las nuevas rampas de Gran Vía, que se situarán entre la calle Girona y Tarragona. El ente local sacará a concurso la licitación de la obra este mes de septiembre, con el objetivo de comenzar su ejecución en 2027.

Así lo ha anunciado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación. El regidor olívico ha recordado que la actuación cuenta con un presupuesto de 9.142.000 euros para construir "casi medio kilómetro de rampas".

En concreto, se instalarán siete rampas, que medirán entre 33 y 50 metros. "Vamos a mejorar muchísimo la accesibilidad. Vamos a hacer una Gran Vía mucho más permeable", ha asegurado el alcalde socialista.

Caballero ha recalcado que las rampas se situarán en la medianera de la Gran Vía, donde el Concello pretende mantener "la misma vegetación" y "aumentar la zona verde del bulevar". Además, las instalaciones contarán con una cubierta.

Cabe recordar que esta obra afecta al tramo comprendido entre las calles Girona y Tarragona. La segunda fase alcanza la calle Illas Baleares, que contará con una financiación de 8,2 millones de euros.

Por último, el regidor ha recordado que el Gobierno de España aporta "casi nueve millones de euros" para la construcción de las rampas, a través de fondos europeos. De esta forma, ha criticado que la Deputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia contribuyan "cero patatero".