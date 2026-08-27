Vecinos de Vigo denuncian el abandono del acceso a Stellantis por la VG-20: "Es un vertedero. Me vi sobrepasada"

Neumáticos, maleza, bolsas de basura y malos olores son el día a día del vial de conexión de la VG-20 con Stellantis y del entorno del talud de Sanín en San Andrés de Comesaña, en Vigo. Los vecinos de la zona denuncian el "abandono" de las instituciones, razón por la que asumen tareas de limpieza.

El vial de conexión de la VG-20 con Stellantis carece de contenedores o papeleras. Los camiones que trabajan en la industria automovilística estacionan en esta carretera, abandonando sus residuos en los laterales de esta. Los vecinos denuncian que ninguna administración se hace cargo de la limpieza de estos.

"La zona está abandonada. Somos nosotros los que tenemos que limpiar, con el peligro de que, como nos pillen, nos van a multar", explica una de las vecinas afectadas, Beatriz Abalde, a Treintayseis, que considera que su barrio es "un vertedero" y que el abandono "va in crescendo".

Los vecinos también advierten de que la acumulación de residuos ha aumentado el riesgo de incendio y la proliferación de ratas. Según Abalde, cerca de una veintena de casas se ven afectadas directamente por esta "falta de mantenimiento".

Además, estos desechos se dirigen hacia el río cuando llueve. La contaminación es otra de las consecuencias del abandono institucional. "Toda esa porquería, ahora con la lluvia, acaba en el río", afirma Abalde.

La vecina de San Andrés de Comesaña asegura que la basura se acumula y "tapona" algunos pasos del río. "Si no llego a meterme ese día en el río, no quiero saber cómo estaría todo aquello", valora, ya que su casa se sitúa en la orilla del caudal.

El impacto del talud

Abalde recuerda que "nunca se pasó por allí a limpiar" y que el "abandono" ha sido continuo desde que construyeron el vial que da acceso a Stellantis y que dividió en dos el barrio. Además, también sufren un ruido continuo debido al ir y venir del transporte.

"Hubo que tirar dos casas, el talud partió el entorno totalmente, nos quedó allí un talud de metros de altura y los camiones pasando todo el rato", incide. Aunque considera que "es la evolución y lo que tiene que ser", critica que se haya transformado el barrio para convertirlo en un "estercolero".

Lucha competencial

"Me vi sobrepasada", añade dos días después de limpiar un tramo del río para evitar daños en su finca y casa. Por esta razón, tras años de tratar de buscar una solución con las administraciones, decidió contactar con los medios de comunicación para que "se conozca" su realidad.

Y es que ni el Concello de Vigo, ni Zona Franca, ni Xunta de Galicia, ni Augas de Galicia les ofrecen ayuda a estos vecinos de la ciudad olívica. Cada una de estas administraciones "echan balones fuera", en palabras de Abalde, que aún desconoce quién tiene las competencias para mantener el ámbito en buen estado.

Suciedad en el vial que conecta la VG-20 con Stellantis Cedida

Los vecinos reclaman a las administraciones y organismos competentes una actuación urgente e integral, que incluya la retirada de residuos y neumáticos, la limpieza y desbroce de los márgenes, el mantenimiento periódico de la zona y la vigilancia para evitar nuevos vertidos.

Asimismo, solicitan que se determine claramente quién es responsable del mantenimiento de cada uno de estos espacios y que se establezca un calendario de actuaciones que impida que la situación vuelva a repetirse a generar problemas para el entorno y para el propio cauce.