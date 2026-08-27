Misión imposible en Vigo: aparcar en la zona de Balaídos un día de partido

Señal de prohibido aparcar en el entorno de Balaídos por el partido del Celta. Treintayseis

El debut del Celta en Balaídos esta temporada supone también el estreno del plan de tráfico del Concello de Vigo anunciado hace una semana para los días de partido.

Tras suspenderse el encuentro ante Osasuna, previsto para el domingo 16 de agosto, a causa de un hongo en el césped del estadio, será este jueves cuando el equipo de Claudio Giráldez se estrene en Liga en casa; se jugará la jornada 1 después de haberse disputado la segunda la semana pasada.

Esta mañana, la lluvia ha sido protagonista en la ciudad y en el entorno de Balaídos ha generado un aumento de tráfico al mismo tiempo que las restricciones para aparcar en la zona se activaron a las 08:00 horas.

"Es un caos, tengo que aparcar en doble fila para recoger varios encargos a lo largo de la calle", señala a Treintayseis un vecino de la zona, que lamenta las dificultades para aparcar y moverse por las calles que rodean al estadio. "Y con esta lluvia, peor", remarca.

"Siempre ha sido complicado aparcar aquí, y más los días de partido, pero ahora es misión imposible", confirma Beatriz, vecina de Fragoso. Lo hace tras salir del supermercado situado en la rotonda en la que desemboca la Avenida de Balaídos: "Me parece bien que el Concello diga que buscan mejorar la seguridad de los peatones, pero no poder aparcar desde las 08:00 de la mañana, y algunas zonas desde ayer, es un poco excesivo", incide.

"Yo no conduzco, pero mi hijo está que trina", reafirma otra vecina que se suma a la conversación. "Con la lluvia nos volvemos todos tolos, cogiendo el coche para no mojarnos, pero sería mejor dejarlo en el garaje", ríe mientras entra en el supermercado.

Nuevo plan de tráfico

Tal y como informaba la semana pasada el alcalde de Vigo, Abel Caballero, el objetivo de este nuevo plan es ordenar los accesos al estadio, mejorar la seguridad y reservar espacios específicos para los distintos servicios vinculados a los encuentros.

Entre las principales novedades está la reserva de diferentes tramos del entorno del estadio para motos, autobuses, taxis, prensa y vehículos autorizados.

En la avenida de Citroën se habilita un espacio para alrededor de 175 motocicletas y también plazas destinadas a medios de comunicación, mientras que en la avenida de Fragoso hay zonas reservadas para autobuses de Vitrasa y autocares de peñas.

La avenida de Balaídos cuenta además con plazas específicas para taxis y se mantienen los espacios destinados a personas con movilidad reducida, seguridad, equipos y personal vinculado a la organización.

Reducción de las plazas de aparcamiento

En la práctica, las medidas suponen una reducción importante del aparcamiento disponible para vehículos particulares en las inmediaciones de Balaídos, ya que parte de las plazas y espacios que habitualmente podían ser utilizados por los conductores quedan ocupados por estos usos específicos,

A eso se suman las obras que se están llevando a cabo en la zona. Por un lado, permanecerá cerrado el cruce Alexandre Bóveda-Pablo Iglesias-Manuel de Castro hasta mediados de octubre por las obras de saneamiento de Balaídos.

Además, la zona frente a Tribuna continúa con acceso limitado para equipos, club y seguridad, pero con restricciones mayores por las obras vinculadas al proyecto del Mundial de 2030.

Uso de transporte público

Desde el Concello recomiendan priorizar el transporte público y evitar acudir en coche hasta las inmediaciones del estadio en un día como hoy, además de facilitar autobuses lanzadera que funcionan al terminar los partidos.

Son tres recorridos con los siguientes puntos de salida: avenida de Fragoso, 80; Manuel de Castro, 17; y Manuel de Castro, 23, según las diferentes gradas.

Para llegar al campo continúan disponibles, entre otras, las líneas L5A, L7, L11, L12B, L16, L17, L23, L27, L-A y H2.