La Diputación y la organización de la Reconquista exploran nuevas vías para impulsar la fiesta de Vigo. Diputación de Pontevedra

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, se ha reunido con representantes de la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello de Vigo, organizadora de la Festa da Reconquista, para analizar nuevas vías de colaboración que permitan reforzar y ampliar la proyección de una de las principales celebraciones de la ciudad en sus próximas ediciones.

En el encuentro participaron el presidente de la asociación, Pepe Fumega, y su secretario, Fiz Axeitos, que trasladaron diferentes propuestas para continuar haciendo crecer una fiesta que cada año reúne a miles de personas en el Casco Vello.

Sánchez aseguró ver "con buenos ojos" las iniciativas planteadas para que la Reconquista "pueda promocionarse todavía más y poner en valor su historia", y trasladó a la entidad los recursos que puede ofrecer la institución provincial para contribuir a este objetivo.

Uno de los principales asuntos abordados fue la aspiración de lograr la declaración de la Reconquista como Fiesta de Interés Turístico Internacional, un reconocimiento que permitiría aumentar su difusión fuera de España.

La vicepresidenta valoró positivamente la reciente aprobación por parte del pleno del Concello de Vigo de la moción necesaria para iniciar el proceso. "La declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional representaría un punto de inflexión para la Reconquista. El acuerdo del pleno municipal abre esa puerta. Ahora toca trabajar para que la fiesta más viguesa consiga esa declaración y sea más conocida más allá de nuestras fronteras", señaló.

Sánchez también destacó el trabajo desarrollado durante décadas por la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello para recuperar y consolidar una celebración vinculada directamente con la historia de Vigo, que cada 28 de marzo conmemora la expulsión de las tropas napoleónicas de la ciudad.

"La asociación ha conseguido aglutinar a todo Vigo alrededor de la Reconquista. Esta fiesta contribuye a sentirnos orgullosos de nuestra historia y de nuestro presente como ciudad", afirmó la vicepresidenta, quien mostró la disposición de la Diputación a acompañar a la organización y "estudiar conjuntamente todas las posibilidades para que siga ganando proyección".