Condenan en Vigo a un menor por amenazar a su profesora: "Si me encuentras por la calle, corre"

Un menor ha sido condenado en Vigo por amenazar e intimidar a una profesora de su instituto que le había expulsado de clase por su mal comportamiento. La sección quinta de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, ha confirmado la medida de ocho meses de libertad vigilada.

El juzgado de menores de Pontevedra consideró probado que, cuando esta docente expulsó al alumno, el menor se dirigió a ella con expresiones como "qué puto asco me das, siempre igual, te odio con todas mis fuerzas", "si me encuentras por la calle ya verás lo que te va a pasar, no vas a quedar viva, corre, (...) a partir de ese momento no vas a hablar nunca más", u "ojalá tengas un cáncer, un cáncer de pulmón".

Como consecuencia de esas amenazas, la profesora acabó atemorizada, temiendo por su integridad física, teniendo en cuenta los antecedentes del estudiante. El menor ya había sido expulsado y sancionado con anterioridad en varias ocasiones por otros incidentes, como informa Europa Press.

El informe forense expone que la profesora sufrió un daño psíquico con reagudización sintomática de trastorno adaptativo previo, y que tuvo que estar de baja varios meses. Por todo ello, el tribunal impuso al menor la medida de 8 meses de libertad vigilada, obligación de participar en un programa de resolución de conflictos y someterse a seguimiento psicológico o psiquiátrico; además, sus padres deberán de indemnizar a la docente con 2.000 euros.

El menor interpuso recurso, pero la Audiencia ha rechazado sus argumentos y ha validado la decisión del juzgado de Menores, exponiendo en su resolución que las expresiones proferidas por el alumno fueron "objetivamente intimidatorias".