El BNG de Vigo exige a la Xunta que reabra de inmediato las 180 camas cerradas este verano

El BNG de Vigo reclama a la Xunta de Galicia la reapertura inmediata de las 180 camas hospitalarias cerradas durante el verano en el área sanitaria de Vigo.

La formación nacionalista pide adelantar una medida que, según señala, no está prevista hasta el próximo 1 de octubre, ante el aumento de la presión asistencial y las demoras que se están produciendo en ingresos, intervenciones y tratamientos.

El portavoz municipal del BNG en Vigo, Xabier P. Igrexas, considera "inaceptable" mantener estas camas fuera de servicio mientras el Hospital Álvaro Cunqueiro ha tenido que desdoblar en los últimos días hasta diez habitaciones individuales.

Según denuncia, Urgencias registra medias diarias de alrededor de 500 pacientes, una situación a la que se suma la sobrecarga del único Punto de Atención Continuada de la ciudad, situado en la calle Pizarro.

Igrexas calificó de "despropósito e irracionalidad absoluta" la gestión de los recursos sanitarios por parte del Gobierno gallego. "Necesitamos ya la reactivación del 100% de los recursos para agilizar los ingresos y evitar la cancelación y las demoras inasumibles de intervenciones y tratamientos", afirmó.

El BNG alerta además de los problemas que afectan a Atención Primaria. Según Igrexas, hay centros de salud de Vigo con esperas superiores a los 20 días y agendas sin citas disponibles durante las próximas cuatro semanas. El portavoz nacionalista atribuye esta situación al "desmantelamiento deliberado" de la sanidad pública por parte de la Xunta.

"Las viguesas y vigueses no merecemos este castigo ni una sanidad precarizada y lenta", sostuvo Igrexas, que reclamó al Ejecutivo autonómico la reposición del personal necesario y recursos suficientes para garantizar una atención pública "digna y de calidad". "El PP tiene que dejar de jugar con nuestra salud", concluyó.