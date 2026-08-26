Decretada para este miércoles la alerta amarilla en Vigo por fuertes lluvias y tormenta

Vigo despedirá agosto entre lluvia, nubes y relámpagos. La Xunta de Galicia ha decretado la alerta amarilla en todo el litoral pontevedrés por fuertes precipitaciones y tormentas.

Según previsiones de MeteoGalicia, se esperan cielos con nubes y claros en general durante los próximos días, aunque ocasionalmente se tornarán muy nublados. Además, se esperan precipitaciones miércoles y jueves.

Estas lluvias podrán ser tormentosas este miércoles por la mañana. Por esta razón, el ente autonómico ha decretado la alerta amarilla en las provincias de Pontevedra y A Coruña desde las 12.00 horas hasta las 18.00 horas, al esperarse tormentas localmente intensas.

Además, las lluvias podrán superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora en el litoral de Pontevedra, por lo que también se ha activado la alerta amarilla por fuertes precipitaciones desde las 9:00 horas. Se extenderá hasta las 15:00 horas.

En cuanto a las temperaturas, serán normales para las mínimas y bajas para las máximas respecto a lo habitual en esta época del año. Las mínimas descenderán ligeramente con el paso de los días y las máximas se mantendrán sin cambios.

En concreto, los termómetros de Vigo se situarán entre los 17 y los 23 grados este miércoles, mientras que jueves y viernes alcanzarán los 14 grados de mínima y los 23 grados de máxima. En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.