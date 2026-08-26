Baiona (Pontevedra) aplaza el concierto de Braava! por predicción meteorológica adversa

Una fuerte borrasca se acerca al litoral de la provincia de Pontevedra. La Xunta de Galicia ha decretado la alerta amarilla y los concellos empiezan a tomar medidas ante la "predicción meteorológica adversa".

Es el caso de Baiona, que ha anunciado este miércoles por la mañana que aplaza el concierto programado para esta noche en la Praza do Concello. Entonces, a partir de las 22:30 horas, el grupo Braava! iba a animar a la villa pontevedresa.

La actuación formaba parte del ciclo de conciertos organizado por el ente local para este verano, Baiverán 2026. El Concello programó más de 150 actividades por todas las parroquias del municipio: monólogos, festivales, espectáculos infantiles, conferencias, exposiciones, visitas guiadas y música en directo.