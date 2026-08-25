Vigo licita un sistema de inteligencia artificial para automatizar tareas repetitivas del Concello

El Concello de Vigo implantará un sistema de automatización basado en robótica e inteligencia artificial con el objetivo de agilizar aquellas tareas administrativas de carácter repetitivo que actualmente generan una importante carga de trabajo entre los empleados municipales.

El alcalde, Abel Caballero, anunció la licitación del contrato para poner en marcha esta nueva herramienta. El sistema estará diseñado para identificar, clasificar y ordenar automáticamente diferentes gestiones municipales, derivándolas directamente al departamento del Concello encargado de su tramitación.

De este modo, se evitará que los trabajadores tengan que realizar manualmente parte de ese proceso previo. "Queremos que, en el momento de conectar el ordenador, el robot y la inteligencia artificial ya ordenen y determinen a dónde tiene que ir cada tarea", explicó Caballero.

El regidor vigués señaló que esta tecnología permitirá ahorrar tiempo de trabajo y mejorar la eficiencia de la administración municipal, especialmente en aquellos procedimientos que incluyen operaciones reiterativas y susceptibles de ser automatizadas.

La implantación del nuevo sistema irá acompañada además de formación específica para los empleados públicos, que aprenderán a utilizar el software y a incorporarlo a su trabajo diario.

Caballero destacó la intención del gobierno local de introducir "los nuevos y modernos sistemas de robótica e IA en el Concello" como parte del proceso de modernización de la administración viguesa.

Nueva convocatoria de espectáculos

El Concello de Vigo ha abierto una convocatoria pública para seleccionar nuevas actuaciones artísticas y musicales que se celebrarán durante los meses de septiembre y octubre en Porta do Sol y otros puntos de la ciudad.

"Queremos conformar una nueva programación artística y musical", explicó el alcalde, Abel Caballero. Las propuestas podrán incluir actuaciones individuales, colectivas o espectáculos con varios grupos o artistas.

Los espectáculos deberán tener una duración de entre 90 y 180 minutos y estar dirigidos a públicos diversos. Para su selección se valorarán aspectos como la creatividad, la originalidad, la innovación, la calidad artística y la singularidad de las propuestas. "Valoraremos especialmente las propuestas musicales locales y gallegas", destacó Caballero.