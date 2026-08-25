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Vigo iniciará las catas arqueológicas para reparar el muro de Canido: "No podemos seguir esperando por la Xunta"
El Concello destinará 250.000 euros a esta actuación a la espera de que la Xunta realice las catas
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El Concello de Vigo iniciará las catas arqueológicas para reparar el muro que separa la antigua villa romana de Toralla y la playa de Canido sin esperar a la Xunta. El alcalde Abel Caballero ha criticado al gobierno gallego por "no cumplir con su compromiso".
En un audio distribuido a los medios de comunicación, el regidor olívico ha recordado que su gobierno presentó en marzo a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural una solicitud para realizar las catas arqueológicas preliminares para reparar el muro situado bajo el paseo de Mirambel.
Caballero ha detallado que, debido a la baja laboral de la actual arqueóloga municipal, la corporación local había acordado con la Xunta que la administración autonómica realizase la valoración correspondiente. "La Xunta no cumplió su compromiso y está poniendo en riesgo el colapso de la estructura", ha denunciado el alcalde.
Ante la falta de respuesta del ente autonómico y el deterioro de la estructura, el regidor socialista ha comunicado a Patrimonio que su gobierno avanzará con las catas para poder iniciar la rehabilitación con la mayor brevedad posible. "No podemos seguir esperando a la Xunta", ha sostenido.
Caballero ha recordado, además, que el Concello tiene preparado 250.000 euros para ejecutar la rehabilitación de este muro.