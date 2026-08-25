Fallece una persona en O Porriño (Pontevedra) tras ser atropellada en la A-55

Madrugada trágica en O Porriño (Pontevedra). Una persona ha fallecido tras ser atropellada en la A-55, a la altura de la parroquia de San Salvador de Budiño.

Según ha informado el 112 Galicia, varios particulares alertaron de que se había producido un atropello en el kilómetro 22 de la A-55, en la parroquia de San Salvador de Budiño. El suceso se registró sobre las 1:10 horas de la madrugada de ese martes.

Los gestores del 112 Galicia solicitaron la intervención del Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de O Baixo Miño, de la Policía Local y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de O Porriño.

Una vez en el lugar, los servicios de emergencia no pudieron hacer nada para salvar la vida del varón, solo pudieron confirmar el fallecimiento. Durante la actuación, fue necesario cortar la circulación por la vía, aunque a primera hora de la mañana ya ha sido restablecida.