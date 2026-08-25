El Concello de Vigo acusa al PP de "enredar" con Peinador y mantiene su propuesta de financiar los vuelos a tercios

El Concello de Vigo ha respondido a la propuesta de la Diputación de Pontevedra para impulsar un Pacto por Peinador y ha acusado al Partido Popular de protagonizar un "nuevo enredo" en torno al aeropuerto vigués después de haber rechazado durante meses la fórmula planteada por el gobierno municipal para financiar la captación de nuevas conexiones.

La reacción llega después de que la vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, emplazase a Xunta y Aena a iniciar en septiembre las reuniones y reiterase la invitación al Concello para incorporarse a la iniciativa.

El gobierno local recuerda en un comunicado remitido a los medios que desde principios de este año viene reclamando la implicación económica tanto de la Xunta como de la Diputación.

En enero llevó al pleno una moción para promover conexiones con Londres y París, reforzar Barcelona y recuperar o potenciar rutas con Bilbao, Valencia, Alicante y Sevilla. La propuesta pasaba por dividir el coste en tres partes iguales entre Concello, Xunta y Diputación, pero fue rechazada por el PP.

Según expone el Concello, esa petición volvió a plantearse en los plenos de marzo, abril y mayo, así como nuevamente en junio, encontrándose en todas las ocasiones con el voto contrario de los populares. Por ello, el gobierno municipal considera "poco creíble" que apenas un mes después de la última negativa la Diputación plantee ahora abrir conversaciones sobre el futuro de Peinador.

"Quien votó reiteradamente en contra y contribuyó a retrasar durante meses la captación de nuevos vuelos debería, cuando menos, explicar a la ciudad este cambio de posición y asumir la responsabilidad por el tiempo perdido", sostiene.

Cuestiona el modelo propuesto

El Concello cuestiona además el modelo propuesto por la institución provincial, que contempla destinar 200.000 euros a la promoción en origen durante el primer año por cada nueva conexión, y defiende que los fondos públicos deben servir para facilitar directamente la implantación de las rutas.

"No tiene sentido hacer publicidad para volar de Vigo a Londres si no existe un avión que cubra esa conexión", señala el comunicado municipal, que considera que limitar las ayudas a la promoción de los destinos "no proporciona ningún nuevo vuelo".

El gobierno vigués defiende que existen precedentes en otros puntos de España, como Asturias, Cantabria o Valencia, donde las administraciones destinan recursos económicos a la captación de compañías y conexiones aéreas.

También recuerda la experiencia del propio Concello con la antigua ruta entre Vigo y Londres, financiada por la administración local y que, según destaca, consiguió transportar a miles de pasajeros en ambas direcciones.

Señala a la Xunta

En este contexto, desde Praza do Rei vuelven a situar el foco sobre la Xunta y reprocha al Gobierno gallego que no destine recursos a nuevas rutas desde Peinador mientras sí apoya conexiones desde el aeropuerto de Santiago. Para el Concello, las sucesivas negativas del PP y el actual cambio de planteamiento responden a "una estrategia para retrasar e impedir la llegada de nuevos vuelos al aeropuerto de Vigo".

La posición municipal, recalca el comunicado, continúa siendo la misma: un tercio del coste para el Concello, otro para la Diputación de Pontevedra y otro para la Xunta de Galicia. "Es una fórmula clara y viable para recuperar y ampliar conexiones desde Peinador. El Concello de Vigo está dispuesto a asumir su parte. Lo que falta es que Xunta y Diputación asuman también su responsabilidad", concluye.