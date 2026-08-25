Caballero exige por carta a Rueda una solución para combatir la sequía en el área de Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha exigido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, soluciones ante la sequía que sufre el área de Vigo. En concreto, ha vuelto a solicitar la construcción de una nueva presa aguas arriba del río Oitavén.

"Acabo de enviarle una carta a Alfonso Rueda para que de una vez por todas asuma y afronte los graves problemas de abastecimiento de agua potable que tiene toda el gran área metropolitana de Vigo", ha criticado el regidor olívico.

Así lo ha afirmado en un audio distribuido a los medios de comunicación, donde ha recalcado que la ciudad olívica se ha tenido "que hacer cargo de los problemas que surgen por no tener agua suficiente". En esta línea, ha recordado que Vigo será quien garantice el suministro de agua en Baiona.

"Baiona tiene un problema serio de abastecimiento de agua. La Xunta de Galicia no hace nada y, cuando el problema se agrava, tiene que ser Vigo quien le garantiza el agua", ha incidido el alcalde socialista, que este lunes mantuvo una reunión con su homólogo, Jesús Vázquez Almuíña.

Caballero también ha hecho referencia a la situación en O Morrazo. Vigo suministra agua potable a Cangas y Moaña, donde el Concello ya reparó la fuga detectada hace unos meses en la conducción submarina que atraviesa la ría.

"La alcaldesa de Moaña tiene razón. Es una conducción supramunicipal. No tiene que hacerse cargo de esa conducción, de su mantenimiento y de su arreglo Moaña. Tiene que hacerlo la Xunta de Galicia", ha coincidido el regidor olívico.

Tampoco ha desaprovechado para mencionar la conducción de Eiras a Redondela, donde existe un problema de filtración. En este sentido, Caballero ha avanzado que el Concello de Vigo será quien se haga cargo de esta actuación, aunque considera que debería asumirla el gobierno gallego.

"Vamos a seguir apoyando a todos estos municipios", ha asegurado el alcalde, que ha reclamado a la Xunta que ejerza sus responsabilidades y a Rueda que "pida perdón a Vigo y toda su área". En este sentido, ha reclamado la construcción de una nueva presa aguas arriba del río Oitavén, como lleva haciendo "desde hace 15 años".