La Asociación Contra el Cáncer subasta terrenos en la Ría de Vigo para recaudar fondos

Finca en O Grove (Pontevedra) de 1.390 metros cuadrados de pinar maderable que saca a subasta la Asociación Española Contra el Cáncer Escrapalia

La Asociación Española Contra el Cáncer ha lanzado a subasta pública 2.166 metros cuadrados rústicos para distintos usos en dos localidades de la provincia de Pontevedra: Moaña y O Grove. Los terrenos están disponibles a través del portal especializado Escrapalia.

Como recoge Europa Press, en Moaña, en los entornos rústicos de Penedín e Isamil, se subastan dos fincas de matorral y prados en ladera de 494 y 282 metros cuadrados con precios iniciales de 277 y 294 euros, respectivamente. Sus tasaciones se sitúan en 923 y 360 euros.

Por otro lado, en O Grove, sale a pujas una finca de 1.390 metros cuadrados de pinar maderable con acceso directo a camino público. El precio de salida es de 770 euros y el de tasación 2.566 euros. Se ubica en el paraje Pedregal.

Las subastas permanecerán abiertas hasta el 9 de septiembre. Pueden participar, tras el registro gratuito en la plataforma, cualquier persona, empresa o inversor.

Para pujar, deben realizar un depósito de garantía de 500 euros para cada lote, cantidad que será devuelta íntegramente en caso de no resultar adjudicatario.

Estas propiedades proceden de herencias de personas que han dejado a la Asociación Española Contra el Cáncer su legado para seguir avanzando en investigación, acompañamiento y prevención de esta enfermedad.

Doce lotes en diez localidades

Esta iniciativa se enmarca en el lanzamiento a subasta de 12 lotes de parcelas rústicas de su propiedad. Un total de 109.150 metros cuadrados de terrenos agrarios, forestales y de pastos, ubicados en diez localidades de ocho provincias españolas.

El precio de salida conjunto asciende a 18.300 euros con lotes que aceptan pujas desde tan solo 194 hasta 5.378 euros y descuentos que superan el 70% respecto al valor de tasación oficial.