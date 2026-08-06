Vigo arreglará el paseo del Lagares y denuncia la inacción de la Xunta de Galicia

Los efectos de los temporales de invierno continúan impactando a los vigueses y a la política local. El Concello de Vigo ha anunciado la reparación de un tramo del paseo del Lagares afectado por el desbordamiento del río, acusando a la Xunta de inacción.

Así lo ha defendido este jueves el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación. "El daño fue tan fuerte que tuvimos que cerrar el camino, porque desapareció una parte y sigue sin poder usarse", ha descrito.

El regidor socialista ha explicado que enviaron un requerimiento a la Xunta de Galicia en junio para que el ente autonómico asumiera las obras necesarias de estabilización y reparación del tramo ubicado entre la Baixada Ponte Nova y Baixada ao Pontillón.

"Contestaron pidiendo más papeles y diciendo que lo tenemos que hacer nosotros. La competencia exclusiva de los ríos es de la Xunta y resulta que el río tiene inundación y tiene que pagarlo el Concello porque la Xunta dice que no", ha denunciado Caballero.

"La Xunta no quiere pagar lo que tiene que pagar", ha concluido el regidor olívico, que ha asegurado que el Concello ejecutará las obras de reparación del tramo del río Lagares afectado.