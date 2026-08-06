O Porriño (Pontevedra) invita a disfrutar del eclipse solar del 12 de agosto desde el Faro de Budiño

El Concello de O Porriño ha lanzado una iniciativa para convertir el Monte Faro de Budiño en un punto de encuentro para vecinos y visitantes durante la observación del eclipse parcial de Sol del próximo 12 de agosto, como parte de la iniciativa "Sombra y luz. Vive el eclipse en el Faro de Budiño".

"La iniciativa nace con el objetivo de ofrecer una experiencia que va más allá de la propia observación del fenómeno astronómico, combinando divulgación científica, puesta en valor del patrimonio natural y actividades dirigidas a toda la familia en uno de los espacios más emblemáticos del municipio", explican desde el consistorio local. Desde el Concello se recomienda acudir con ropa cómoda y calzado deportivo y se recuerda que la observación del eclipse deberá realizarse exclusivamente mediante gafas homologadas, que serán entregadas gratuitamente durante la actividad.

La programación comenzará a las 17:15 horas con una ruta circular por el Monte Faro de Budiño, una actividad guiada con plazas limitadas que permitirá descubrir los valores ambientales, paisajísticos y geológicos de este singular entorno.

A las 18:15 horas se desarrollará un taller infantil, también con inscripción previa, en el que los más pequeños podrán participar en una actividad de pintacaras y en la elaboración de chapas conmemorativas inspiradas en el eclipse.

Posteriormente, entre las 19:00 y las 19:45 horas, se realizará la entrega de gafas homologadas y material divulgativo para garantizar una observación segura del eclipse, antes del inicio del fenómeno astronómico.

Las personas interesadas en participar en la ruta o en el taller deberán formalizar previamente su inscripción en el Registro General del Ayuntamiento de O Porriño, de forma presencial o telemática, para garantizar la seguridad y controlar el aforo en el espacio habilitado para ese día.