Perseidas 2026: cuándo y dónde ver la lluvia de estrellas en Vigo

Las perseidas, popularmente conocidas como lágrimas de San Lorenzo por coincidir la fecha de este fenómeno con la muerte del santo, son una lluvia de meteoros que sucede todos los años cerca del 12 de agosto en Galicia. El Observatorio Astronómico Nacional explica que son visibles desde todo el hemisferio norte cada verano, cuando se divisan cientos de estas "estrellas fugaces" cruzando el cielo nocturno, partiendo desde la constelación de Perseo, de ahí su nombre original.

Las velocidades de los meteoros pueden alcanzar los 50 kilómetros por segundo y pueden verse hasta 200 meteoros por hora. Aunque el momento de máxima actividad ocurre en las noches del 11 al 13 de agosto, estas estrellas fugaces comienzan habitualmente a verse a mediados de julio y terminan a finales de agosto.

Las Perseidas son cometas que, según describen sus órbitas alrededor del Sol, van arrojando al espacio un reguero de gases, polvo y escombros que permanece en una órbita muy similar a la del cometa progenitor. Cada cometa va formando así un anillo en el que se encuentran distribuidos numerosos fragmentos cometarios.

Cuando la Tierra, en su movimiento en torno al Sol, encuentra uno de estos anillos, algunos de los fragmentos rocosos son atrapados por su campo gravitatorio y caen a gran velocidad a través de la atmósfera formando una lluvia de meteoros. La fricción con los gases atmosféricos calcinan y vaporizan los meteoros que aparecen brillantes durante una fracción de segundo formando lo que popularmente denominamos estrellas fugaces. No se trata por tanto de una estrella sino de una partícula de polvo incandescente.

¿Qué se espera en 2026?

Según informa el Observatorio Astronómico Nacional, en 2026 el máximo de las Perseidas se producirá la noche del 12 al 13 de agosto entre las 04:00 y las 06:00 horas, aunque se considera que la actividad puede ser intensa entre las 23:00 horas del día 12 y las 11:00 de la mañana del 13.

Además, destacan que la luna nueva tendrá lugar en la tarde del 12 de agosto, por lo que este año es propicio para su observación. Además, este año, las Lágrimas de San Lorenzo coincidirán con el eclipse solar total -parcial en el caso de Vigo-. El eclipse, es un hecho histórico que no se produce en la Península Ibérica desde 1912 y que alcanzará su punto álgido sobre las 20:30 horas de la tarde del miércoles 12 de agosto.

Dónde ver las Perseidas en Vigo

Pese a que, en principio, las Perseidas podrán ser observadas desde cualquier punto con visibilidad al cielo nocturno, lo ideal es alejarse del centro de la ciudad para una mejor observación. Según las recomendaciones del Observatorio Astronómico Nacional, es preferible observar el fenómeno desde un lugar con pocos obstáculos para la vista, y no utilizar instrumentos ópticos que nos limiten el campo de visión.

Además, también es preferible encontrar un lugar con poca contaminación lumínica, para poder ver el cielo estrellado con mayor claridad. Por eso, las playas y los miradores en la naturaleza son los mejores escenarios del área de Vigo para disfrutar la lluvia de estrellas.

Así, el observatorio recomienda tumbarse con la vista puesta en la zona más oscura del cielo y esperar a que la vista se acostumbre a la oscuridad. "Conviene dirigir la mirada hacia las zonas más oscuras, en la dirección opuesta a la posición de la Luna si la observación se realiza cuando esta esté presente", recomiendan.

En este sentido, arenales como la Playa de Samil o la Playa del Vao, se presentan como algunos de los mejores lugares de la ciudad para disfrutar de la lluvia de estrellas. Para aquellos que quieran disfrutar del fenómeno desde el monte, los miradores del Monte Alba, do Maúxo Grande o del Monte dos Pozos son otras muy buenas opciones para observar el fenómeno astrológico.