Nigrán (Pontevedra) organiza una observación guiada en Praia América del eclipse y las perseidas

El Concello de Nigrán (Pontevedra) ofrecerá el próximo 12 de agosto una experiencia guiada en el entorno de Praia América para observar el eclipse y las perseidas. Ambos fenómenos estarán coordinados por el grupo de observación y divulgación astronómica Astrolavista.

Durante el eclipse, los vecinos que se acerquen al lugar de la 'fonte seca' dispondrán de varios telescopios y un proyector y portátil para disfrutar del eclipse. Eso sí, será necesario acudir con gafas certificadas. La observación de la ocultación del sol tras la luna comenzará a las 19:00 horas y se alargará hasta las 21:30 horas.

Por otro lado, durante las lágrimas de San Lorenzo, el grupo realizará una orientación celeste a partir de las 22:00 horas, empleando un puntero láser y un telescopio nocturno. "A coincidencia coas perseidas converte a xornada nunha dobre oportunidade única para gozar de ambos fenómenos mentres expertos nos explican a física que hai detrás", ha afirmado el alcalde Juan González.

Además, el lunes 10 de agosto, se realizarán talleres para los niños que participan en el campamento municipal. Construirán proyectores estenopeicos y cámaras oscuras con material reciclado, aparatos que permiten observar el eclipse de forma totalmente segura. Cabe recordar que Nigrán se encuentra en la zona de eclipse parcial extremo, donde la luna ocultará un 99% del disco solar.