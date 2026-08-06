Impulsan la instalación de una escultura de Carlos Oroza en Vigo

Imagen de la presentación del lugar donde se colocará la estatua. Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia, la Diputación de Pontevedra y la Autoridad Portuaria de Vigo instalarán en noviembre una escultura del poeta Carlos Oroza en los jardines de Montero Ríos de Vigo, tras la solicitud realizada por la asociación cultural Évame Oroza.

En un acto llevado a cabo este jueves, la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; y el director general de Cultura, Anxo M. Lorenzo, destacaron la figura del poeta. En el acto también participaron el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana; la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez; el presidente de la Asociación Cultural Évame Oroza, Xabier Romero; y el escultor Sergio Portela, autor de la obra.

La escultura, que representará a Carlos Oroza a tamaño natural, será realizada en bronce y estará situada sobre un pedestal de granito gallego, con una altura aproximada de 185 centímetros. La obra será creada por el escultor Sergio Portela y la fundición correrá a cargo del taller de Cuqui Piñeiro.

El objetivo de la iniciativa es crear un escenario cultural permanente en el que la poesía y la palabra ocupen un lugar protagonista, convirtiendo los jardines de Montero Ríos en un espacio vivo para la celebración de recitales, presentaciones literarias y otros encuentros culturales.

La Asociación Cultural Évame Oroza sufragará el tercio restante mediante una campaña de micromecenazgo abierta a la ciudadanía. Las personas interesadas podrán colaborar con aportaciones a partir de 20 euros a través de la página web de la entidad y recibirán diferentes recompensas en función de la cuantía de su contribución.