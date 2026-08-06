La fábrica de chips fotónicos de Vigo alcanza los 110 millones de inversión

El proyecto SPARC y la planta de semiconductores fotónicos que la Zona Franca de Vigo construye en el Parque Tecnológico y Logístico (PTL) alcanzan ya una inversión total de 110 millones de euros entre capital privado, subvenciones y préstamos.

La iniciativa, que convertirá a Vigo en la sede de la única fábrica de chips fotónicos de España y una de las tres existentes en Europa, ha recibido una nueva ayuda del Gobierno de España de 6,25 millones de euros con cargo al programa de Incentivos Regionales, financiado con fondos europeos. Esta aportación permitirá desbloquear otros 56,8 millones de euros de financiación, además de garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo actuales y la creación de 90 nuevos empleos.

De los casi 12 millones de euros obtenidos por SPARC, casi 5 millones de euros proceden de las distintas convocatorias del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación), adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas, financiando proyectos de I+D en cooperación liderados por empresas para ayudar a dar respuesta a los retos socioeconómicos. SPARC también consiguió más de 1 millón de euros de la convocatoria de IPCEI (Proyectos Importantes de Interés Común Europeo), lanzada por el Ministerio de Industria para los proyectos y las cadenas de valor estratégicas industriales para la UE.

Con todo ello, la inversión pública directa en el proyecto es ya de 31 millones de euros, tanto en capital como en subvenciones, con la aportación directa del Gobierno de España a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) con 17,2 millones de euros; casi 12 millones en subvenciones y 3 millones de euros de Vigo Activo, la sociedad de capital riesgo de la Zona Franca. El resto, hasta los 110 millones de euros movilizados hasta ahora se completan con el capital privado de 20 millones de euros de INDRA y alrededor de otro millón de euros del resto de los inversores.

"Una gran noticia"

"Es una gran noticia para la planta de semiconductores. Desde el primer momento el Gobierno ha avalado nuestra decisión de entrar en este nuevo sector industrial que es la fotónica y esta es otra nueva muestra de ello. Además, consolida a la ciudad de Vigo en la soberanía tecnológica de semiconductores de Europa, contribuyendo a crear empleo de calidad y también contribuyendo desde Vigo a la independencia tecnológica de España y Europa y desde el Consorcio de la Zona Franca", ha celebrado el delegado del Estado en la Zona Franca, David Regades.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, destacó que esta nueva ayuda supone un paso más en el compromiso firme del Gobierno de España con Vigo y con su capacidad para liderar proyectos estratégicos de alto valor añadido. Asimismo, durante una visita a las instalaciones, Blanco señaló que la nueva planta de SPARC es "un ejemplo de la nueva Galicia industrial que estamos construyendo” y añadió que “Vigo siempre encontrará en el Gobierno de España un aliado para seguir creciendo, innovando y liderando el futuro".

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, agradeció el liderazgo de Vigo y de la Zona Franca en el proceso de SPARC y recalcó que es un proyecto que marca un hito para la ciudad inimaginable hace dos décadas.