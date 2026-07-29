Vigo vuelve a iniciar la instalación de las luces de Navidad en julio: "Van a pasar cosas que no pasaron nunca"

Como ya es tradición en Vigo a finales del mes de julio, en pleno verano, este miércoles han arrancado los trabajos para la instalación de las luces de Navidad, de nuevo de la mano de Ximenez, con el también habitual boato del Gobierno municipal.

La cita de este 29 de julio ha sido en la Puerta del Sol, y el alcalde Abel Caballero y varios concejales han sido los encargados de preparar el "escenario para la foto"; con unos muñecos de navidad y un arco con luces led, todos han posado con las estructuras que, en algo más de tres meses, iluminarán la ciudad. "Llevamos tantos años haciéndolo que nos lo sabemos muy bien", ha bromeado el alcalde.

Caballero ha revelado varios datos de la celebración de este 2026: serán más de 12 millones de led a lo largo de 500 calles, que formarán corredores de entre 3 y 4 kilómetros con diferentes motivos y ornamentación, para que se puedan elegir diferentes recorridos a lo largo de las semanas.

Además, habrá alrededor de 7.000 motivos ornamentales, se iluminarán 2.700 árboles, 1.500 arcos de luz y diferentes adornos, de entre 5 y 7 metros de altura y entre 10 y 40 metros de longitud, que se podrán recorrer.

Eso sí, Caballero no ha sido tan revelador con otros datos, como la fecha del encendido, que será en noviembre, pero el día concreto es "el secreto mejor guardado", o la altura del árbol de Navidad, aunque ha avanzado que será el más alto de España.

Además, ha anunciado que este será el año con "las mayores novedades e innovaciones" y en el que "van a pasar cosas que no pasaron nunca".

Según el regidor, "Vigo creó el motivo de la Navidad de siglo XXI" y "una forma diferente de entenderla", y será en este 2026 cuando "lance la Navidad del segundo cuarto del siglo XXI".

Caballero ha invitado a todo el mundo a visitar la ciudad en estas fechas porque "es una Navidad conocida en todo el mundo, y no es una exageración", ya que "se van a encontrar una Navidad renovada y todavía más adecuada a los tiempos actuales".

Una celebración que, tal y como ha desvelado, el año pasado visitaron más de 5 millones de personas, contabilizadas en número de visitas; es decir, si una misma persona visita la ciudad 6 veces, cuenta como 6 diferentes. "Es un fenómeno sociológico indescriptible", ha celebrado.

Por último, ha lanzado un mensaje al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, "el segundo mejor alcalde del mundo": "Que venga a Vigo, que vea la Navidad y que lance un proyecto similar en su ciudad, que como es tan buen alcalde será capaz de lanzar un proyecto en Nueva York, aunque tan bueno como el de Vigo, imposible".