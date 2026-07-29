Las protestas del IES Alexandre Bóveda de Vigo surten efecto: la Xunta reforzará la plantilla

La Xunta de Galicia reforzará finalmente la plantilla del instituto Alexandre Bóveda de Vigo después de varias semanas de polémica y de las protestas del claustro, que había denunciado una "reducción injustificada" de recursos y el agravamiento de la "precariedad" en el centro.

El Gobierno gallego ha comunicado que el instituto contará el próximo curso con un profesor y un orientador más de los previstos inicialmente, hasta alcanzar una plantilla de 67 profesionales, tres más que durante el año académico 2025/2026. La decisión fue trasladada este martes a la directora del centro, Judit Alonso, por el director territorial de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP en Pontevedra, César Pérez.

Desde la Xunta sostienen que la asignación del profesorado es un proceso "vivo", en el que se analizan las necesidades concretas de cada centro y de cada grupo de estudiantes. La nueva dotación responde a las demandas formuladas por el claustro, que había expresado su "profundo malestar" después de que, en un primer momento, la Administración autonómica solo concediese uno de los tres profesionales adicionales solicitados.

Las reivindicaciones del instituto recibieron en los últimos días el respaldo del alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien aseguró que el profesorado tenía "toda la razón" y reclamó una mayor dotación como garantía de una enseñanza de mayor calidad.

El regidor extendió sus críticas a la situación del Conservatorio Superior de Música de Vigo y censuró que la Xunta "escatime recursos para la enseñanza, la educación y la formación" en la ciudad.

También el BNG de Vigo había exigido este martes al Ejecutivo autonómico que atendiese las peticiones del Alexandre Bóveda. Su portavoz municipal, Xabier Pérez Igrexas, acusó al PP de aplicar "barra libre para la enseñanza privada-concertada y recortes y precariedad en la enseñanza pública".