Roban dos vehículos municipales en Redondela (Pontevedra) y los abandonan calcinados en un monte

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad investigan el asalto a las instalaciones municipales de Infraestructuras y Sostenibilidad de Redondela, del que fueron sustraídos herramientas de trabajo, material técnico y dos vehículos oficiales pertenecientes al servicio de Electricidad.

Los automóviles fueron localizados calcinados a primera hora de este jueves en un monte de Reboreda.

El Ayuntamiento calcula, en una primera valoración, que el coste del material robado supera los 60.000 euros, aunque por el momento se desconoce la identidad de los responsables.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del asalto a las dependencias municipales, mientras que la Guardia Civil instruye las diligencias relacionadas con la aparición de los vehículos incendiados.

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, calificó lo ocurrido como un "grave suceso" y aseguró que el Concello pondrá a disposición de los investigadores todos los medios necesarios para esclarecer los hechos.

La regidora confía en que el acto delictivo "no quede impune" y en que la investigación permita llegar "al fondo del asunto".