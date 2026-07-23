Investigan en Moaña (Pontevedra) a un hombre acusado de provocar un incendio cerca de viviendas

La Guardia Civil de Moaña y la Policía Local investigan a un hombre de 37 años, vecino del municipio, como presunto autor de un delito contra la seguridad colectiva por provocar un incendio en una parcela del barrio de Riazón, situada en pleno casco urbano.

Los hechos se produjeron el pasado 19 de julio, cuando se detectaron varios focos simultáneos en una zona con abundante vegetación seca. Debido a la proximidad de las llamas a las viviendas, fueron los propios vecinos quienes comenzaron a contener el avance del fuego antes de la llegada de las patrullas policiales.

Tras las pesquisas realizadas, los agentes lograron identificar al sospechoso, que fue investigado el 22 de julio. Las diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cangas en funciones de guardia, ante la que deberá comparecer cuando sea requerido.