Abel Caballero: "Transformaremos la inhóspita Praza do Rei en uno de los lugares más amables de Vigo"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado que la Xunta de Goberno Local aprobará este viernes 24 de julio el proyecto básico y de ejecución para la reforma, el refuerzo estructural y la mejora de la accesibilidad de la Praza do Rei.

La actuación contará con un presupuesto de 4,4 millones de euros y un plazo estimado de 22 meses. El objetivo, según explicó el regidor, es convertir los más de 5.000 metros cuadrados de la plaza en un espacio de encuentro entre la ciudadanía y las instituciones, vinculado al ocio, los juegos, los eventos y la convivencia.

"En suma, vamos a transformar la inhóspita Praza do Rei actual en uno de los lugares de encuentro más amables de toda la ciudad", ha celebrado el regidor.

Los trabajos comenzarán con el refuerzo de la cubierta del aparcamiento, que actualmente no dispone de capacidad suficiente para soportar grandes pesos, e incluirán una nueva impermeabilización y la instalación de un pavimento pulido más resistente.

El proyecto también contempla cubrir el paso de vehículos por la calle Cachamuíña hasta la plaza del Bicentenario y conectar este ámbito con el paseo de Granada y el acceso al aparcamiento de Ronda de Don Bosco. Así, "la falda del Castro va a recuperar su conexión con el espacio del paseo de Granada, generando un gran ámbito de vegetación y de espacios de estancia".

La nueva plaza incorporará una cafetería, un jardín con sombra, 22 árboles, 16 grandes arbustos, 19 bancos y 95 metros lineales de zonas para sentarse, además de bancales, áreas de descanso, mesas y un graderío orientado hacia el espacio destinado a eventos.

"Se instalarán 95 metros lineales de banco y, en cuanto a la vegetación, será de un estilo naturalista atlántico", ha afinado Caballero, con intención de generar la sensación de un "bosque suave" y colores otoñales. El diseño incluirá también un mirador con pavimento blando, una zona de reunión junto a la cafetería y una plaza pública preparada para acoger actividades de distinto tipo.