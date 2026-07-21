¿Un nuevo puente entre Galicia y Portugal? La Diputación impulsa una conexión entre As Neves y Monção

La Diputación de Pontevedra promueve la construcción de un nuevo puente internacional entre As Neves y la localidad portuguesa de Monção, una infraestructura con la que pretende mejorar la movilidad entre ambas orillas del Miño y reforzar las relaciones económicas y sociales de uno de los principales polos transfronterizos de la provincia.

El presidente provincial, Luis López, destacó que la Diputación ha captado cerca de cuatro millones de euros en fondos europeos para desarrollar proyectos de cooperación con Portugal durante los últimos tres años. "Tendemos puentes y nos hemos convertido en un espacio de oportunidades compartidas y en una referencia en integración, desarrollo sostenible y construcción de un proyecto común de futuro", aseguró.

Por su parte, el diputado responsable de Cooperación Transfronteriza, Roberto Carrero, señaló que el Miño constituye "un espacio compartido de historia, cultura, economía y generación de oportunidades". Los fondos obtenidos están permitiendo avanzar en la creación de una marca turística conjunta y en iniciativas relacionadas con el medio ambiente, el turismo y la puesta en valor del patrimonio natural.

La Diputación también desarrolla programas deportivos, culturales y sociales en colaboración con los ayuntamientos gallegos y las cámaras municipales portuguesas, además de apoyar el fortalecimiento de las eurociudades y las redes de cooperación local.

Carrero recordó que la institución ha destinado 340.000 euros en ayudas para proyectos vinculados con las embarcaciones tradicionales, el patrimonio cultural, la música, las pruebas deportivas transfronterizas y la dinamización de los municipios situados en las riberas del Miño.

"Estamos viviendo un momento excepcional en las relaciones entre Galicia y Portugal", afirmó.