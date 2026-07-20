Buscan a un joven tras ser arrastrado por la corriente en la desembocadura del Miño

Desaparece un joven de 23 años en aguas del río Miño tras ser arrastrado por la corriente mientras se bañaba en Caminha (Portugal). EP

Un amplio dispositivo de búsqueda, coordinado por Portugal y apoyado por medios gallegos, trata de localizar a un joven de 23 años que ha desaparecido en la tarde del domingo tras ser arrastrado por la corriente mientras se bañaba en la desembocadura del río Miño, que se encuentra entre las fronteras de ambos territorios.

El joven se encontraba junto a cinco amigos en la zona de Seixas, en el municipio portugués de Caminha. Según ha informado la autoridad marítima lusa, la alerta fue dada a las 14:40 horas (13:40 portuguesas) por sus propios acompañantes y, en ese momento, se activó la búsqueda por el río y sus márgenes.

De este modo, están participando efectivos de la Polícia Marítima de Caminha, de la Comandancia Naval del Miño, del proyecto 'SeaWatch', de los Bomberos Voluntarios de Caminha y Vila Nova de Cerveira. También se han incorporado una embarcación del NRP Río Miño y varias embarcaciones particulares.

Por su parte, Galicia ha incorporado múltiples medios: una embarcación de la Armada Española, Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia -que movilizó el helicóptero Pesca I-, los Bomberos de O Baixo Miño, el GES de A Guarda, la Guardia Civil y Protección Civil de O Rosal.

Entre las tareas de búsqueda, por ejemplo, el Instituto Armado cuenta con personal del Seprona y patrullas por tierra que están focalizadas en el margen gallego. Cabe apuntar que A Guarda se encuentra situado frente a Caminha y, entre ambos municipios, desemboca el río Miño.