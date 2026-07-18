El Concello de Vigo avanza en la candidatura de las Cíes a Geoparque Mundial de la Unesco

El Concello de Vigo sigue trabajando en que las islas Cíes se conviertan en Geoparque Mundial de la Unesco y ha aprobado la licitación para la prestación del servicio de organización y control de la candidatura, al que destinará 138.000 euros. El ente local lo ha aprobado en la junta de gobierno de este viernes.

Según ha explicado el alcalde, Abel Caballero, en un audio remitido a Europa Press, su gobierno buscaba inicialmente que el archipiélago se convirtiese en Patrimonio de la Humanidad, pero la Xunta "no les dejó". "Nos hizo una trampa", ha censurado. El Gobierno gallego promovió una candidatura unitaria de las Islas Atlánticas, que incluye a las Cíes, que el Ayuntamiento quería que concurriesen en solitario.

Con esta nueva partida económica, la Administración local avanzará en perfilar la candidatura a esta otra distinción de la Unesco. Los 138.000 euros irán destinados a "cumplir los niveles de visibilidad, infraestructura y servicios establecidos" en las directivas de los Geoparques Mundiales. Este nuevo paso se suma al convenio ya firmado con la Universidade de Vigo (UVigo), entre otras alianzas.

"Vamos a tener las islas Cíes como Geoparque Mundial de la Unesco e inmediatamente después retomaremos, cuando la Xunta vuelva a fracasar en pararlo, la candidatura de Patrimonio de la Humanidad para las islas Cíes", ha avisado.