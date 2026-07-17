La Xunta completa la licitación de las más de 900 viviendas públicas previstas en Navia. Xunta de Galicia

La Xunta ha sacado a licitación las obras para construir 55 nuevas viviendas de promoción pública en Navia, con una inversión de 11,8 millones de euros.

La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, presentó el proyecto junto a la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz. Las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 28 de septiembre.

El edificio contará con dos sótanos, planta baja, cuatro alturas y ático. Los sótanos albergarán garajes, trasteros e instalaciones, mientras que en la planta baja habrá soportales y tres locales comerciales. Las viviendas tendrán dos, tres y cuatro dormitorios, con varias unidades reservadas para personas con movilidad reducida.

"Con esta licitación finalizan los concursos de obra de viviendas de promoción pública en los polígonos 1 y 2 de Navia", destacó Allegue. En total se levantarán 20 edificios, diez de ellos ya en una fase avanzada de ejecución y otros próximos a iniciar su construcción.

La Xunta prevé desarrollar 927 viviendas públicas en Navia, de las que 309 ya están en obras. Además, tramita dos Proyectos de Interés Autonómico en el Ofimático y Ramón Nieto, con suelo para otras 2.000 y 1.300 viviendas, respectivamente.

Estas actuaciones forman parte del objetivo de duplicar el parque público de vivienda en Galicia, hasta alcanzar las 8.000 viviendas en 2028 y las 10.000 en 2030, junto con medidas como la reserva de pisos para jóvenes y familias con hijos o la ampliación hasta los 45 años de los avales para adquirir una primera vivienda.