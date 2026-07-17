Estos son todos los cortes de tráfico por las fiestas de Bouzas, en Vigo

Del 17 al 21 de julio, el barrio vigués de Bouzas acoge sus tradicionales fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Afligidos, unas de las más emblemáticas de la ciudad debido a su espectáculo de fuegos artificiales. Con motivo de las fiestas, la Concejalía de Tráfico ha elaborado un dispositivo de tráfico para garantizar los desplazamientos.

En concreto, todos los días de la celebración se prohibirá la circulación de vehículos en la ronda litoral en el trecho comprendido entre la rotonda de la confluencia de las calles Eduardo Cabello y Pescadores (conocida como la de las Anclas) y hasta la rotonda (conocida como de los Graniteiros) de acceso a la zona portuaria en ambos sentidos, entre las 18:00 y las 4:30 horas de la mañana del siguiente día.

También quedará cerrada la circulación en la calle Eduardo Cabello, entre los números 15 y 23 y 29 y 49, así como en la calle Pescadores, entre Beiramar y TomásA. Alonso, en el mismo horario. En este último caso, el tráfico será desviado desde Beiramar por Alfredo Brañas hacia Tomás A. Alonso.

Además, durante los días de las fiestas estará prohibido el estacionamiento y la circulación en la calle Covadonga, entre Alfredo Brañas y Pescadores, así como en el tramo semipeatonal de Eduardo Cabello situado junto a la estatua del doctor Casas.

Por otra parte, en el lado de tierra de la calle Eduardo Cabello, entre Pescadores y Pedro del Pazo, se habilitarán plazas reservadas para personas con movilidad reducida, estacionamiento para motocicletas y una parada provisional de taxis, que estarán debidamente señalizadas.

En cuanto al recinto ferial, las atracciones, tómbolas, puestos y demás instalaciones podrán abrir al público entre las 18:00 y las 4:00 horas. Las noches del viernes al sábado, del sábado al domingo y del domingo al lunes, el horario podrá ampliarse hasta las 4:30 horas. Fuera de esas franjas estará prohibida cualquier actividad.

El domingo, con motivo del espectáculo de fuegos artificiales, previsto para la 00:45 horas, habrá afecciones al tráfico en la VG-20. Desde las 05:00 horas del domingo 19 de julio se cortará totalmente la vía, en ambos sentidos, entre el puente de Bouzas y la rotonda de Navia, permitiéndose únicamente el acceso al Puerto y a vehículos autorizados. Posteriormente, entre las 23:59 horas del domingo y las 03:00 de la madrugada del lunes, el corte será total para toda la circulación.

A partir de las 03:30 horas del lunes 20, se reabrirá el sentido de salida de Vigo. El carril de entrada permanecerá cerrado hasta que finalicen los trabajos de retirada del material pirotécnico, momento en el que se restablecerá completamente la circulación.

Procesión del Cristo

El domingo 19 de julio, a partir de las 19:15 horas, la procesión del Cristo obligará a cerrar temporalmente al tráfico las siguientes vías: