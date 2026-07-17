Banco de Alimentos de Vigo recauda cerca de 83.000 kilos de comida en su Recogida Primavera

Banco de Alimentos de Vigo recauda cerca de 83.000 kilos de comida en su Recogida Primaverag Banco de Alimentos de Vigo

La Fundación Provincial Banco de Alimentos recaudó más de 83.000 kilos de donaciones procedentes durante la Recogida Primavera, campaña celebrada los pasados 5 y 6 de junio, en distintas cadenas de alimentación de la provincia, lo que supone un incremento de casi el 50% respecto a 2025 gracias a la incorporación de supermercados Froiz.

En concreto, más de 35.000 kilos fueron entregados por los clientes, mientras que, el resto, son la suma de las donaciones monetarias depositadas al pasar por caja y las comprometidas por las propias cadenas de alimentación adheridas.

Por zonas, Vigo volvió a ser la localidad que más alimentos físicos recogió acercándose a los 24.000 kilos, siguiéndole Pontevedra ciudad con cerca de 6.000 kilos o la comarca de O Salnés con más de 3.500 kilos. En otras localidades como Nigrán, Cangas o Lalín también hubo voluntarios.

En un comunicado, la organización ha agradecido el trabajo de los voluntarios y de la BRILAT, que volvió a encargarse de la logística al retirar la mercancía donada en los establecimientos y traerla a sus instalaciones de Lavadores.

La Fundación Provincial Banco de Alimentos repartió más de 1,3 millones de kilos de alimentos durante 2025, incrementando en un 6% el número de personas en situación de vulnerabilidad a las que atiende, que son más de 20.000.