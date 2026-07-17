Baiona (Pontevedra) prohíbe temporalmente el baño en las playas de A Ladeira y Santa Marta

La Xunta ha decretado de forma preventiva la prohibición temporal del baño en las playas de A Ladeira y Santa Marta tras recibir los resultados de los últimos controles realizados dentro del Programa de Vigilancia Sanitaria de las Zonas de Baño.

La restricción se mantendrá hasta que un nuevo análisis permita comprobar la evolución de la calidad del agua. Durante este periodo permanecerá izada la bandera roja en ambos arenales, aunque el resto de los servicios de las playas seguirá funcionando con normalidad.

Protección Civil, el servicio de socorrismo y la Policía Local ya han sido informados para colaborar en el seguimiento y cumplimiento de la medida.

Mientras tanto, la empresa concesionaria del servicio de saneamiento y el personal municipal trabajan para determinar el origen de la incidencia y adoptar las actuaciones necesarias para resolverla en el menor plazo posible.