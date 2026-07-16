La Diputación exige a Vigo que justifique la prórroga del convenio de Finca Matías

La Diputación de Pontevedra ha enviado un requerimiento técnico al Concello de Vigo para que justifique la prórroga del convenio de Finca Matías, necesaria debido al retraso en el inicio de las obras.

La vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, explicó que la ampliación del plazo debe estar motivada y contar después con el visto bueno de la comisión de seguimiento. Según indicó, el Gobierno local todavía no ha cumplido este requisito y tampoco acudió a la reunión convocada la pasada semana, lo que impide avanzar en la garantía de los 2,58 millones de euros comprometidos para crear un gran parque infantil en este espacio de la ciudad.

Sánchez aseguró que la Diputación mantiene su voluntad de proteger la inversión y reclamó al alcalde, Abel Caballero, que priorice los intereses de Vigo y participe en la comisión. "La motivación no debería suponer ningún obstáculo", afirmó.

En todo caso, la vicepresidenta trasladó un mensaje de tranquilidad y garantizó que la ciudad no perderá los fondos: "Si finalmente no pueden invertirse en Finca Matías, desde la Diputación buscaremos un destino alternativo, pero siempre dentro de Vigo".