La Xunta autoriza la licitación de 55 nuevas viviendas públicas en Navia por 11,8 millones

El Consello da Xunta ha autorizado la licitación de las obras para construir 55 viviendas de promoción pública en el polígono de San Paio de Navia, en Vigo, con un presupuesto de 11.823.260 euros. El inmueble se levantará en la parcela M-V-4, urbanizada por la Administración autonómica y situada entre la calle Lamelas, el vial V-V-1 y una escalinata pública.

El proyecto contempla un edificio con dos plantas de sótano, planta baja, cuatro alturas y ático. Además de las viviendas, dispondrá de 55 plazas de garaje, 55 trasteros y tres locales comerciales, así como una zona de uso comunitario.

De los nuevos hogares, 14 tendrán dos dormitorios, 36 contarán con tres y cinco dispondrán de cuatro. Dos de las viviendas de tres habitaciones y dos plazas de aparcamiento estarán adaptadas para personas con movilidad reducida.

La Xunta asegura que tiene actualmente en marcha 927 viviendas públicas en Navia. De ellas, 309 están en obras, 215 tienen los trabajos adjudicados y otras 268 se encuentran en fase de valoración de ofertas.

A estas se sumarán las 55 cuya licitación acaba de autorizarse y otros 80 alojamientos compartidos destinados a menores de 36 años. La inversión movilizada hasta el momento en vivienda y desarrollo de suelo en Vigo asciende a 238 millones de euros.

La Administración autonómica también tramita dos proyectos de interés autonómico para generar nuevo suelo residencial en la ciudad. El ámbito del Ofimático prevé capacidad para unas 2.000 viviendas, mientras que en Ramón Nieto se proyecta suelo para otros 1.300 hogares.