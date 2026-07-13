Vigo responde la solicitud de la Deputación para instalar una pantalla para el Mundial: "Es un despropósito"

Continúa la polémica por la instalación de la pantalla de la Deputación de Pontevedra para ver los partidos de España durante el Mundial. El Concello ha enviado un requerimiento al ente provincial para solicitarle que corrija las "deficiencias detectadas" en la documentación.

De esta forma, el gobierno de Abel Caballero ha respondido a la solicitud de la Deputación, tras haber tomado la decisión de precintar la pantalla colocada para disfrutar del partido de cuartos de final. "Lo que han presentado es un despropósito impensable en una administración pública", ha afirmado la concejala de Política Social y Participación Ciudadana, Yolanda Aguiar.

En concreto, el requerimiento municipal indica que la Deputación ha enviado un cálculo de aforo "incompleto", misma calificación que ha recibido el seguro de responsabilidad civil y el recibo de pago, la instalación eléctrica y la memoria técnica. Además, el ente provincial no aportó la autorización del titular del dominio (Puerto de Vigo) ni la declaración responsable y la documentación técnica de la pantalla y de la infraestructura.

Además, Aguiar ha asegurado que el gobierno del que forma parte Luisa Sánchez, también presidenta del PP de Vigo, no ha mantenido una "comunicación fluida" con los técnicos municipales ni que enviaron la información previamente. El requerimiento al que hace referencia la concejala socialista data del 11 de julio de 2026, sábado.

"Se tiene que ir de la política por mentir", ha incidido la edil socialista, que ha reprochado la "mera especulación" de que los técnicos municipales reciben órdenes políticas es "faltar a la verdad". "Todavía tienen tiempo de subsanar la documentación cumpliendo la ley y las normas", ha añadido Aguiar, que ha defendido la integridad del personal del Concello.