Vigo refuerza la vigilancia de sus montes con drones equipados con inteligencia artificial

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha comprobado este lunes en el monte Cepudo el funcionamiento del dispositivo desplegado por la Policía Local para vigilar la masa forestal del municipio mediante drones equipados con inteligencia artificial y tecnología de última generación. El Concello estudia además adquirir nuevos medios para reforzar este operativo.

Caballero ha explicado que el equipo humano y técnico permite "vigilar toda la masa forestal de la ciudad" y que el alcance de los drones municipales llega incluso a diferentes zonas de Baiona, Nigrán y Redondela.

"Los días de altas temperaturas o en los que existe algún riesgo, vigilamos todos los montes y contamos con un operativo conectado con los bomberos y la Policía Local para desplazarse a la zona cada vez que aparece humo o cualquier otra señal de alarma", ha señalado.

Los dispositivos permanecen activos de forma permanente y el Concello continúa formando a agentes de la Policía Local para su utilización en tareas de vigilancia y seguridad.

Los drones también se emplean para supervisar los conciertos de Castrelos, controlar el tráfico y participar en operativos de búsqueda, como el desplegado la semana pasada para localizar a una vecina de O Calvario desaparecida.