Vigo dona dos camiones de bomberos a Ucrania: "Van a ser un instrumento muy importante"

El Concello de Vigo dona dos camiones de bomberos en desuso a Ucrania. "Queremos contribuir al proceso de atender a la gente en Ucrania", celebró el regidor.

Se trata de dos vehículos de bomberos en perfecto estado pero que no cuentan con las nuevas tecnologías integradas en los de nueva generación. En concreto, uno va a ir a una población de 15.000 habitantes y el otro va a una población de millón y medio de personas.

"Queremos contribuir desde Vigo a la causa noble, digna y extraordinariamente importante del pueblo de Ucrania, luchando por su libertad", dijo el regidor.

Por su parte, el cónsul honorífico de Ucrania en Galicia, Antonio Corredoira Alfonso, ha querido agradecer el gesto a la ciudad de Vigo. "Van a ser un instrumento muy importante para los rescates y para los incendios que a diario están habiendo en la frontera", dijo.